Сериалы недели: возвращение в проклятый город и Эль Фаннинг в мире OnlyFans

Середина месяца (13 — 19 апреля) обещает зрителям эмоциональные качели: от леденящего кровь хоррора в заброшенном городе до звездных драмеди о выживании в современном мире.

Нас ждут ответы на многолетние загадки в новых сезонах популярных триллеров и громкая премьера с участием голливудских звезд первой величины, рассказывающая о необычном способе поправить финансовое положение.

1 «Извне», фантастика, четвертый сезон (19 апреля)

Затерянный в лесу городок пленяет каждого, кому не посчастливилось туда попасть — покинуть это место невозможно. Днем невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от страшных лесных обитателей, которые приходят навестить горожан сразу после захода солнца.

В четвертом сезоне герои, пережив шокирующую гибель Джима Мэттьюза после того, как Табита и Джейд осознали себя реинкарнациями первых жертв проклятого города, вплотную приблизятся к разгадке тайн, но это лишь усилит кошмары — в центре сюжета окажутся загадочный Человек в желтом костюме и шериф Бойд, который на фоне ухудшающегося здоровья пытается удержать контроль над жителями и ситуацией.

2 «У Марго проблемы с деньгами», драмеди, премьера (15 апреля)

В центре событий оказывается Марго Миллет, дочь официантки Hooters и бывшего профессионального рестлера. Теперь, будучи безработной матерью-одиночкой в возрасте около 20 лет, Марго изо всех сил пытается свести концы с концами. Попытки найти свое место под солнцем приводят ее к регистрации аккаунта на OnlyFans. Когда в жизни главной героини вновь появляется ее отец, она включает его уроки из мира профессионального рестлинга в OnlyFans, что приводит к неожиданному успеху. Сериал собрал звездный состав — Николь Кидман, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер.

3 «Закон Лидии Поэт», детектив, третий сезон (16 апреля)

Сериал снят по мотивам биографии первой женщины-адвоката в Италии. В центре событий молодая предприимчивая итальянка по имени Лидия Поэт. Она занимается совсем не женским делом, а именно — расследует убийства. В третьем сезоне действие разворачивается в апреле 1887 года: взрывное дело потрясает общественность — лучшую подругу Лидии, Грацию Фонтана, обвиняют в убийстве мужа. Главной героине предстоит выяснить: это убийство или самооборона? Финальный сезон поставит героиню перед новым выбором — защищать сердце или переписать закон.

4 «Бержерак», криминал, второй сезон (16 апреля)

Бывшему полицейскому Джиму Бержераку приходится столкнуться со своим прошлым, когда убивают богатую женщину. Во втором сезоне он оказывается втянут в расследование убийства богатой женщины, которое вынуждает его вернуться к старому, не дающему покоя делу: ему предстоит преодолеть личных демонов, чтобы доказать профессиональную состоятельность, одновременно балансируя между напряженными семейными обстоятельствами и пристальным вниманием полиции.

5 «Грызня», драмеди, второй сезон (16 апреля)

Это сериал о дорожном инциденте, перевернувшем жизни двух незнакомых прежде людей. Судьба буквально сталкивает лбами, то есть капотами машин, неудачливого подрядчика Дэнни Чо и бизнес-вумен Эми Лау. Разумеется, водители начинают обвинять друг друга в произошедшем и затевают большой скандал. Однако на этом их общение не заканчивается. Встречаясь раз за разом, оба героя все больше раздражаются, и постепенно последствия ДТП вторгаются в личную жизнь каждого из них.

