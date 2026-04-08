Общество

Проект «Одно село — один продукт» в Кыргызстане расширят на промышленный экспорт

Фото Минэкономики КР. Проект «Одно село — один продукт» в Кыргызстане расширят на промышленный экспорт

Кыргызстан и JICA планируют масштабировать проект «Одно село — один продукт». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики КР.

По ее данным, заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова провела встречу с заместителем директора отдела Центральной Азии и Кавказа JICA Соноямой Юка. Стороны обсудили переход проекта «Одно село — один продукт» к промышленному масштабу с экспортной ориентацией.

Проект охватывает 3 тысячи 500 участников и 107 производственных цехов, выпускающих 2 тысячи 774 вида товаров для рынков Японии, Китая, Южной Кореи, США, Германии и ОАЭ. ОСОП способствует созданию рабочих мест, развитию навыков и росту доходов в регионах.

Отмечается, что подтверждена готовность модернизировать проект, расширить участие и углубить поддержку уже вовлеченных предприятий и организовать обмен опытом с японскими компаниями через Кыргызско-Японский центр человеческого развития.

Кроме того, стороны обсудили адаптацию текущих проектов JICA к национальной среднесрочной программе развития до 2030 года, включая индустриализацию, развитие сельского хозяйства и туризма, логистики и зеленой энергетики.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/369454/
