В Бишкеке 9 апреля откроется выставка художницы Жумабубу Артыкбаевой «Туболуктуулук мурасы», посвященная творчеству Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

По ее данным, на экспозиции представят около 100 работ живописи, декоративно-прикладного искусства и инсталляций, объединяющих традиционные материалы и современные художественные приемы.

Фото Минкультуры. В Бишкеке пройдет выставка посвященная Чингизу Айтматову

Выставка откроется 9 апреля в 15.00 по адресу: улица Ж. Абдырахманова, 196, 2-й этаж.