Кумыс оказался среди самых отвратительных блюд мира в музее Берлина

В соцсетях обсуждают необычную находку в немецком музее Disgusting Food Museum в Берлине. Пользователь опубликовал фото экспозиции, где среди так называемых «отвратительных» продуктов оказался кумыс.

По словам автора публикации, в музее представлены крайне специфические экспонаты — настойки с новорожденными мышатами, змеями и другие продукты, которые могут вызвать отвращение. На этом фоне посетителей удивило, что в список попал и традиционный кыргызский напиток.

На табличке рядом с экспонатом указано, что кумыс — это ферментированный напиток из кобыльего молока, происходящий из Центральной Азии. Отмечается, что он был распространен среди кочевых народов — казахов, кыргызов и монголов, а позже стал популярен и в Советском Союзе.

Также описывается его вкус как слегка кислый, напоминающий смесь йогурта и пива или шампанского со сметаной.

Кроме того, в описании подчеркивается, что производство кумыса требует определенного мастерства, так как процесс ферментации должен строго контролироваться.

Публикация вызвала бурную реакцию пользователей. Многие задаются вопросом, почему традиционный напиток, считающийся полезным и культурно значимым в Центральной Азии, оказался в музее «отвратительной еды».