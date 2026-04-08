В Кыргызстане построят 21 дамбу для защиты 12 тысяч домов от селей

Фото МЧС КР. В Кыргызстане построят 21 дамбу для защиты 12 тысячи домов от селей

В рамках проекта Resiland в четырех областях Кыргызстана в 2026 году построят и восстановят селезащитные сооружения, чтобы защитить населенные пункты, дороги и сельхозугодия от селевых потоков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, проект охватывает 21 участок в Иссык-Кульской, Ошской, Нарынской и Джалал-Абадской областях. Ожидается, что инженерные сооружения защитят около 12 тысяч жилых домов, 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, а также дороги, мосты, линии электропередачи, школы и детские сады.

Строительство будет включать дамбы, шпоры, подпорные стены и селепропускные каналы, которые направляют и ослабляют силу селевых потоков, снижая риск разрушений.

Работы начнутся в 2026 году на реках Кугарт, Араван-Сай, Гульча и Ат-Баши, включая участки «Жыгач-Коргон-1», «Жыгач-Коргон-2», Пахта-Тобо, а также защитные дамбы в Гульче и Оттуке.

Перед началом строительства проведены гидрологические исследования, которые подтвердили эффективность инженерных решений для защиты населенных пунктов и инфраструктуры. Проект предусматривает комплексную систему защиты, учитывающую рельеф, русла рек и потенциальную силу селевых потоков.