США предложили Кыргызстану перейти к новым формам сотрудничества в медицине

Министр здравоохранения Дамир Осмонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери.

По данным пресс-центра ведомства, стороны обсудили состояние и перспективы кыргызско-американского сотрудничества в сфере здравоохранения, обменялись мнениями по приоритетным направлениям взаимодействия.

Отмечен значительный вклад американской стороны в развитие системы здравоохранения КР, в том числе в укрепление потенциала по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, развитие программ общественного здравоохранения и повышение устойчивости системы здравоохранения.

В рамках встречи американская сторона представила подходы к дальнейшему развитию сотрудничества, включая переход к новым форматам взаимодействия. Особое внимание уделили вопросам обеспечения преемственности реализуемых проектов и выработке согласованных подходов к их дальнейшему развитию.

Стороны обсудили возможности расширения взаимодействия с международными и частными компаниями в сфере медицинских технологий, фармацевтики и инфраструктурных решений.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и развитии сотрудничества, направленного на укрепление системы здравоохранения КР.