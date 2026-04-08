Общество

Усиливается работа по применению цифровых технологий в судебной системе

Судебной системой продолжаются мероприятия по цифровой трансформации, конечной целью которой является переход к полноценному электронному правосудию и укрепление доверия граждан к судебной власти. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Кыргызской Республики.

По ее данным, в Первомайском районном суде Бишкека наряду с онлайн-трансляцией по двум делам были организованы заседания в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Аналогичный формат был использован и в Ленинском районном суде. Использование ВКС позволило участникам процесса присутствовать на слушаниях удаленно, без необходимости личного посещения зала суда.

Напомним, что в процессуальное законодательство были внесены изменения, закрепляющие понятия «видеоконференцсвязь» и «онлайн-трансляция судебного заседания». Проведение судебного заседания в режиме ВКС открывает новые возможности для участников процесса. Это позволяет принимать участие в судебных слушаниях из любого места, где есть доступ к интернету, без необходимости личного прибытия в зал суда.

Для уголовных дел это особенно актуально: доставка обвиняемых из следственных изоляторов, участие свидетелей и экспертов — все это требует значительных временных и ресурсных затрат. Использование видеосвязи сокращает сроки рассмотрения дел, снижает транспортные и организационные издержки, делая процесс более доступным и экономичным. Для участников процесса это означает удобство и безопасность, для государства — оптимизацию расходов, а для общества — повышение эффективности судопроизводства.

Понимая необходимость и актуальность внедрения цифровых технологий в систему судопроизводства, судебной системой проводятся мероприятия по обеспечению доступности правосудия, повышения открытости судебной системы и упрощения процедур за счет перехода большей части коммуникаций в цифровую среду, несмотря на отсутствие собственной устойчивой структуры по разработке и сопровождению цифровых продуктов, а также техническому обслуживанию имеющихся систем.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/369502/
