Ежедневно до 1,3 тысячи автобусов выходят на линии в Бишкеке

Ежедневно на линии в Бишкеке для обслуживания населения выходят 1,2 – 1,3 тысячи муниципальных автобусов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный инженер автопарка № 2 МП «Бишкекский городской транспорт» Артур Омурзаков.

По его словам, всего имеется 1 тысяча 472 единицы подвижного состава в рабочем состоянии.

«Но надо не забывать, что есть нормы технического обслуживания, чтобы поддерживать автобусы в технически исправном состоянии. Поэтому часть автобусов стоит, но не просто так, а проходит техобслуживание — замену масла и необходимых запчастей. Все запасные части есть», — сказал Артур Омурзаков.

Он добавил, что есть отток водителей, но есть и приток, поэтому «глобальной нехватки» нет.

Из-за пробок интервал между автобусами увеличивается.

В эфире озвучили информацию, что за последние три года Бишкек получил более 1,8 тысячи единиц общественного транспорта.