Общество

Пограничник выстрелил в себя на посту «Иркештам». Он в тяжелом состоянии

В Алайском районе Ошской области на пограничном посту «Иркештам» военнослужащий по контракту выстрелил в себя. Информацию подтвердили в Военной прокуратуре.

По ее данным, инцидент произошел накануне. Военнослужащему 22 года. После произошедшего он был прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что в момент происшествия при нем находилось табельное оружие.

В надзорном органе подчеркнули, что причины случившегося не связаны с прохождением военной службы.

По факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/369507/
