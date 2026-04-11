18:23
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Общество

ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в систему персонифицированного учета граждан для целей обязательного социального страхования.

Документ уточняет статус персонального идентификационного номера (ПИН). Теперь он присваивается один раз и сохраняется за гражданином, иностранцем или лицом без гражданства на протяжении всей жизни без изменения.

Исключения возможны только в отдельных случаях, которые определяются кабинетом министров, а также в рамках законодательства о защите свидетелей и участников уголовного процесса.

Кроме того, новым законом закреплено, что порядок присвоения и изменения ПИН устанавливает кабинет министров.

Закон вступит в силу через три месяца после официального опубликования. Кабмину поручено за это время привести свои нормативные акты в соответствие с новыми нормами.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/369811/
просмотров: 4214
Версия для печати
Популярные новости
Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о помиловании жены
Бизнес
В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
11 апреля, суббота
18:18
В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиа...
18:11
Завидуем! Южная Корея ввела всеобщий базовый доступ к мобильному интернету
17:28
ГУИТ МВД Кыргызстана будет отвечать за цифровизацию всей системы
17:24
Кабмин вводит жесткий фильтр на коррупцию и гендер при экспертизе законов
16:46
Кыргызские авторы номинированы на престижную премию Asian Art Film Festival 2026