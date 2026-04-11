Кабмин вводит жесткий фильтр на коррупцию и гендер при экспертизе законов

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о новом порядке проведения правовой, правозащитной, гендерной, антикоррупционной и экологической экспертиз нормативных правовых актов.

Документ кардинально меняет подход к проверке подзаконных актов. Вводится единая инструкция, которая обязывает оценивать проекты не только на соответствие законам, но и на наличие коррупционных рисков, нарушений прав граждан и потенциальных негативных последствий.

Особый акцент сделан на антикоррупционную экспертизу. В проекте прямо перечислены рисковые нормы — размытые полномочия чиновников, избыточные требования, отсутствие прозрачных процедур и контроля. Такие положения должны выявляться и устраняться до принятия документа.

Кроме того, вводится обязательная оценка влияния проектов на права человека и гендерное равенство.

Эксперты должны проверять, не создают ли нормы дискриминации и не ограничивают ли права граждан.

Разработчиков обяжут учитывать все экспертные заключения. Если рекомендации отклоняются, это придется отдельно обосновывать.

Проектом также предлагается отменить старые правила экспертизы, действовавшие с 2010 и 2020 годов, и полностью обновить систему проверки нормативных актов.