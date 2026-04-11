18:23
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Общество

ГУИТ МВД Кыргызстана будет отвечать за цифровизацию всей системы

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев утвердил положение о Главном управлении информационных технологий Министерства внутренних дел.

МВД
Фото МВД

Решение закреплено постановлением кабмина от 3 апреля 2026 года № 221 и направлено на повышение эффективности работы органов внутренних дел.

Согласно документу, ГУИТ МВД становится ключевым звеном цифровой трансформации ведомства. Управление будет отвечать за внедрение современных IT-решений и развитие цифровой инфраструктуры.

В числе приоритетных направлений обозначены усиление кибербезопасности, автоматизация процессов, а также повышение прозрачности и доступности государственных услуг для граждан.

Ожидается, что новые функции ГУИТ позволят ускорить модернизацию МВД и повысить качество предоставляемых сервисов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/369907/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Цифровизация. Минстрой КР выдал более 5 тысяч разрешительных документов онлайн
Депутат просит кабмин повысить выплаты пенсионерам МВД и Минобороны КР
Дело о гибели женщины и ребенка в Бишкеке взял под личный контроль глава МВД
Функции по законному контролю наркотиков передают МВД от Минздрава
Кабмин ускоряет экспорт: лицензии будут выдавать онлайн за три дня
Стартовала программа «100 цифровых женщин-лидеров Кыргызстана»
Экс-мэр Оша Женишбек Токторбаев второй день на допросе в МВД как свидетель
В Бишкеке усилены меры по противодействию незаконному обороту наркотиков
В Бишкеке задержали пару с «синтетикой»: нашли 14 закладок
Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по делу «Кыргызнефтегаза»
Популярные новости
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Мэрия Бишкека отказывается от&nbsp;бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о&nbsp;помиловании жены Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о помиловании жены
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
11 апреля, суббота
18:18
В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиа...
18:11
Завидуем! Южная Корея ввела всеобщий базовый доступ к мобильному интернету
17:28
ГУИТ МВД Кыргызстана будет отвечать за цифровизацию всей системы
17:24
Кабмин вводит жесткий фильтр на коррупцию и гендер при экспертизе законов
16:46
Кыргызские авторы номинированы на престижную премию Asian Art Film Festival 2026