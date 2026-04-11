ГУИТ МВД Кыргызстана будет отвечать за цифровизацию всей системы

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев утвердил положение о Главном управлении информационных технологий Министерства внутренних дел.

Решение закреплено постановлением кабмина от 3 апреля 2026 года № 221 и направлено на повышение эффективности работы органов внутренних дел.

Согласно документу, ГУИТ МВД становится ключевым звеном цифровой трансформации ведомства. Управление будет отвечать за внедрение современных IT-решений и развитие цифровой инфраструктуры.

В числе приоритетных направлений обозначены усиление кибербезопасности, автоматизация процессов, а также повышение прозрачности и доступности государственных услуг для граждан.

Ожидается, что новые функции ГУИТ позволят ускорить модернизацию МВД и повысить качество предоставляемых сервисов.