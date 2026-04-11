Турецкие ученые высоко оценили экспонаты Исторического музея Кыргызстана

В Национальный исторический музей Кыргызстана с рабочим визитом прибыла официальная делегация во главе с ректором Университета национальной обороны Турции, историком, академиком Эрханом Афенжу.

Гостей встретила директор музея профессор Жылдыз Бакашова. В рамках экскурсии членам делегации подробно представлены уникальные экспонаты, связанные с древней историей кыргызов, ценным наследием тюркского мира и исламской культурой.

В ходе визита академик Эрхан Афенжу высоко оценил представленную информацию о богатой истории кыргызского народа и выразил благодарность за деятельность музея по сохранению и популяризации истории человечества.

В завершение визита глава делегации отметил, что получил глубокое духовное впечатление от посещения музея, и в знак уважения вручил руководству учреждения символический подарок.