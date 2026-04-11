Глава МЧС ознакомился с участками, подверженными селевой опасности

В рамках рабочей поездки в Ошскую область министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбек Чыныбаев ознакомился на местах с территориями, подверженными селевой опасности, и встретился с местными жителями.

В ходе визита осмотрены опасные участки в селе Тескей-Кожеке Н.Исановского айыльного аймака Ноокатского района. В данной местности в весенне-летний период при обильных осадках существует высокая вероятность схода селевых потоков, что создает угрозу для 250 жилых домов в селе Борбаш и 12 гектаров земельных участков.

С учетом сложившейся ситуации отмечена необходимость строительства защитной дамбы в селе Тескей-Кожеке на участке, где скапливаются и сходят селевые воды, на основе специального проекта.

Министр также посетил другие населенные пункты, подверженные селевой опасности, и поручил профильным специалистам в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию. Кроме того, он отметил, что при готовности проекта будут приняты меры по решению данного вопроса уже в этом году, а также будет оказана соответствующая поддержка местным жителям.