В городе Ош усилили меры безопасности из-за визита президента Кыргызстана

В Оше и одноименной области усилены меры безопасности в связи с рабочей поездкой президента Садыра Жапарова, которая проходит с 10 по 15 апреля.

Как сообщили в правоохранительных органах, в рамках визита главы государства запланированы мероприятия государственного уровня, в связи с чем личный состав южного гарнизона органов внутренних дел переведен на усиленный режим службы.

Сегодня сотрудники милиции выдвинулись на закрепленные участки для обеспечения общественного порядка и безопасности.

Отмечается, что в местах мероприятий и по маршрутам передвижения официальной делегации введены временные ограничения движения транспорта. Сотрудники подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения регулируют транспортные потоки и принимают меры по предотвращению заторов.

Всего к обеспечению общественной безопасности привлечены более 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Внутренних войск.
Материалы по теме
В Кара-Балте проверяют порновидео с участием учителя
В Баткенской области задержан подозреваемый в даче взятки милиционеру
В Бишкеке проводят рейды против бродяжничества: людей ставят на учет
Матерился на водителя автобуса: в Бишкеке задержан водитель грузовика
Завершилась рабочая поездка Адылбека Касымалиева в Казахстан
В Чон-Арыке в автомобиле найден застреленным замглавы службы исполнителей
В Балыкчи прошел рейд «Улица»
В Бишкеке задержали мужчину с игрушечным пистолетом
В Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера
В Бишкеке милиция установила участников дорожного конфликта, одного задержали
Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о помиловании жены
Бизнес
В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
11 апреля, суббота
18:18
В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиа...
18:11
Завидуем! Южная Корея ввела всеобщий базовый доступ к мобильному интернету
17:28
ГУИТ МВД Кыргызстана будет отвечать за цифровизацию всей системы
17:24
Кабмин вводит жесткий фильтр на коррупцию и гендер при экспертизе законов
16:46
Кыргызские авторы номинированы на престижную премию Asian Art Film Festival 2026