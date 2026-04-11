Общество

В Сулюкте построили мавзолей Героя Кыргызской Республики Исхака Раззакова

В Сулюкте построили мавзолей Героя Кыргызской Республики Исхака Раззакова. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Баткенской области.

По ее данным, мероприятие, посвященное памяти выдающейся личности, началось с театрализованной постановки, отражающей жизненный путь общественного деятеля.

Торжественную часть церемонии открыл мэр Сулюкты Болот Абдыжапаров. С речью также выступили ряд руководителей, общественных деятелей и родственники Исхака Раззакова, которые вспомнили неоценимый вклад великого человека в светлое будущее кыргызского народа.

Заместитель полномочного представителя главы государства в Баткенской области Абдирашит Ташбалтаев в своем выступлении отметил: «Сохранение памяти о великой личности, оставившей неизгладимый след в истории становления Кыргызстана, — наш долг. Эти усилия вносят значительный вклад в передачу подрастающему поколению примера достойной жизни и честного труда политического деятеля».

В мероприятии приняли участие депутат Жогорку Кенеша Исманали Жороев, аким Лейлекского района Асылбек Женишбек, известный историк Кыяс Молдокасымов, а также предприниматель Токтобубу Оргалча. Они отметили, что участие и поддержка подобных мероприятий, направленных на сохранение наследия государственного и политического деятеля для будущих поколений, являются большой честью.

Справка

Исхак Раззаков родился в селе Коросон Лейлекского района Баткенской области. Он был дальновидным руководителем, сумевшим вывести Кыргызстан из сложного периода и продвинуть страну вперед в социально-экономическом, индустриально-аграрном и культурном развитии. В разные годы занимал должности председателя Совета Министров Киргизской ССР и первого секретаря Центрального комитета Компартии.
