15:19
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

В городе Ош начали снос незаконных пристроек

В Оше начался демонтаж незаконных построек в многоэтажном доме по улице Раззакова. Об этом сообщили муниципальные службы.

Работы проводятся на первом этаже дома № 20 после обращения жителей. По их словам, там самовольно возведены и расширены объекты, нарушающие архитектурные нормы.

Демонтаж осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Власти отмечают, что меры направлены на обеспечение безопасности жильцов и соблюдение градостроительного порядка.

В мэрии добавили, что работа по выявлению и сносу незаконных построек в городе будет продолжена.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/371073/
просмотров: 626
Версия для печати
Популярные новости
20 апреля, понедельник
15:18
Садыр Жапаров назвал малые ГЭС стратегически важным направлением энергетики КР
15:14
Кыргызстан предложил Moody's повысить суверенный рейтинг страны
15:09
Депутаты ЖК поддержали лимит на правки кодексов. Но их это не коснется
15:04
Комитет ЖК одобрил законопроект, направленный на охрану труда работников
15:04
Прием в школу. Более 56 тысяч детей записали в первый класс