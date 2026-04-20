15:19
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

Работу заберет ИИ. Какие профессии в Кыргызстане под угрозой

В Кыргызстане с развитием искусственного интеллекта меняется структура рынка труда, однако речь не идет о полной замене человека машинами. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и инновационных технологий.

По данным ведомства, технологии в первую очередь затронут сферы, где работа построена на повторяющихся действиях. Под риском частичного вытеснения находятся административный персонал, операторы кол-центров, переводчики начального уровня, а также бухгалтеры, работающие с первичной документацией.

Изменения коснутся и отдельных сегментов медиа и образования — искусственный интеллект сможет создавать типовые тексты и проверять тестовые задания.

В то же время в таких отраслях, как медицина, право, IT, образование и государственное управление, технологии не заменят специалистов, а усилят их работу, выступая в роли инструмента.

Быстрее всего трансформация, как ожидается, пройдет в банковской сфере, телекоммуникациях и государственных услугах, где уже сформирована цифровая база.

В министерстве подчеркнули, что главным трендом станут снижение доли рутинной работы и рост спроса на специалистов с аналитическими и креативными навыками.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/371075/
просмотров: 1398
Версия для печати
Материалы по теме
В РФ депутат предложил переименовать Минцифры в Министерство цифровой деградации
Адылбек Касымалиев на Digital Qazaqstan: ИИ уже меняет Кыргызстан
Азиз Пирмаматов покинул должность заместителя главы Минцифры
Как работает «Безопасный город» в Петербурге, показали сотрудникам Минцифры КР
Работу Жогорку Кенеша будут освещать ИИ-теле­ведущие «Мырза» и «Айым»
В Кыргызстане будет создан национальный центр искусственного интеллекта
Эльнара Субакожоева назначили заместителем министра цифрового развития
Кыргызстан присоединился к мировому центру обучения ИИ для чиновников
YouTube запустил ИИ-дубляж на 27 языков для всех пользователей
Когда данные сильнее взяток: новая система «Салык Кузот» ломает коррупцию в КР
Популярные новости
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Протоколы станут цифровыми, скидки за&nbsp;нарушение ПДД уберут Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Главный трансплантолог&nbsp;РФ провел в&nbsp;Бишкеке успешную операцию по&nbsp;пересадке печени Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени
Бизнес
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от&nbsp;Бишкека до&nbsp;Иссык-Куля Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25&nbsp;лет вместе&nbsp;&mdash; 5&nbsp;МИЛЛИОНОВ причин выиграть KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
20 апреля, понедельник
15:18
Садыр Жапаров назвал малые ГЭС стратегически важным направлением энергетики КР Садыр Жапаров назвал малые ГЭС стратегически важным нап...
15:14
Кыргызстан предложил Moody’s повысить суверенный рейтинг страны
15:09
Депутаты ЖК поддержали лимит на правки кодексов. Но их это не коснется
15:04
Комитет ЖК одобрил законопроект, направленный на охрану труда работников
15:04
Прием в школу. Более 56 тысяч детей записали в первый класс