Вырубка в Дубовом парке: что происходит с зеленым сердцем города

В столичном Дубовом парке полным ходом вырубают деревья, что вызывает серьезную обеспокоенность горожан. На территории парка пилят сосны, акации, березы и другие породы, а срезанные стволы оперативно вывозят. Журналисты 24.kg побывали в парке и увидели, как производятся санитарные мероприятия в самом сердце Бишкека.

В муниципальном предприятии «Бишкекзеленстрой» заявляют, что речь о плановых санитарных мероприятиях.

По данным организации, удалению подлежат исключительно старые и ослабленные деревья, значительная часть которых поражена жуком-усачом. Этот вредитель разрушает древесину изнутри, делая деревья аварийными и потенциально опасными для посетителей парка.







Однако у жителей Бишкека остаются вопросы. Горожане опасаются, что под видом санитарной вырубки могут снести и здоровые деревья. Вызывает сомнение, проведут ли в полном объеме компенсационную высадку новых саженцев.

Дополнительную дискуссию вызывает и то, что, по имеющимся данным, жук-усач в основном поражает березы, карагачи, тополя и ивы, тогда как сосны и акации считаются менее подверженными вредителю.

Ситуация вокруг вырубки в Дубовом парке остается в центре внимания общественности, и жителям столицы хочется верить, что зеленое сердце столицы после реконструкции все-таки выживет и останется местом, где можно будет скрываться от надвигающейся летней жары.