Общество

Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из СИЗО

Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения стороннику бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Нургазы Анаркулову. Об этом сообщили в суде.

По его данным, 7 апреля следователь обратился с ходатайством об изменении меры пресечения, которое удовлетворили.

из интернета
Фото из интернета
В результате Нургазы Анаркулов освобожден из СИЗО и переведен под домашний арест до 10 июня.

Он проходит обвиняемым по делу о массовых беспорядках.

Ранее коллеги Нургазы Анаркулова обращались к президенту Садыру Жапарову с просьбой освободить его.

Напомним, Первомайский районный суд 19 февраля избрал меру пресечения в отношении бывшего главы отдела информационной политики администрации президента Нургазы Анаркулова. Его заключили под стражу до 10 апреля 2026 года и водворили в СИЗО-1.
Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени
20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
