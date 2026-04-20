Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из СИЗО

Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения стороннику бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Нургазы Анаркулову. Об этом сообщили в суде.

По его данным, 7 апреля следователь обратился с ходатайством об изменении меры пресечения, которое удовлетворили.

В результате Нургазы Анаркулов освобожден из СИЗО и переведен под домашний арест до 10 июня.

Он проходит обвиняемым по делу о массовых беспорядках.

Ранее коллеги Нургазы Анаркулова обращались к президенту Садыру Жапарову с просьбой освободить его.

Напомним, Первомайский районный суд 19 февраля избрал меру пресечения в отношении бывшего главы отдела информационной политики администрации президента Нургазы Анаркулова. Его заключили под стражу до 10 апреля 2026 года и водворили в СИЗО-1.