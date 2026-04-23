Общество

Билеты Бишкек — Ош подешевели после проверки. Авиакомпаниям пригрозили мерами

В Кыргызстане после вмешательства Антимонопольной службы снижены цены на авиабилеты по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек в период майских праздников.

Как сообщили в Службе антимонопольного регулирования, 22 апреля состоялась рабочая встреча с участием представителей Государственного агентства гражданской авиации и ведущих авиакомпаний страны — Avia Traffic Company, TezJet, Aero Nomad Airlines, Sky FRU и «Асман Эйрлайнс».

Основной темой обсуждения стало формирование цен на внутренние авиаперевозки. Участники рассмотрели структуру тарифов, влияние стоимости авиакеросина, а также агентские надбавки при продаже билетов через посредников и онлайн-платформы.

На фоне жалоб в соцсетях и обсуждений в Жогорку Кенеше о росте цен до 10 тысяч сомов, в службе заявили, что таких тарифов у авиакомпаний не зафиксировано. Вместе с тем по итогам встречи стоимость билетов на направлении Бишкек — Ош — Бишкек уже снижена с 8 тысяч 820 до 7 тысяч 600 сомов.

Антимонопольный орган потребовал от перевозчиков обеспечить прозрачность ценообразования и не допускать необоснованного роста цен, особенно в праздничные периоды. Авиакомпаниям выданы предписания о корректировке ценовой политики.

Кроме того, предложено заключить ценовое соглашение между участниками рынка для баланса интересов пассажиров и перевозчиков.

В службе предупредили, что проведут детальный анализ рынка. В случае выявления нарушений законов «О конкуренции» и «О защите прав потребителей» будут приняты меры. Мониторинг цен на внутренние авиаперевозки продолжится.
Материалы по теме
Атака на Иран. В мире резко сокращается количество авиарейсов — Bloomberg
Антимонополия потребовала от блогера сменить канал: спор из-за названия «Чекит»
Узбекистан стал главным международным направлением для российских авиакомпаний
Цены на топливо в Кыргызстане остаются стабильными, несмотря на рост в марте
В Антимонопольной службе объяснили причины роста цен на топливо в Кыргызстане
Кыргызстан и Австрия намерены запустить регулярные авиарейсы
Фиксированную норму финансирования антимонопольного органа КР отменят
Больше рейсов в Китай: Air China выходит на маршрут Бишкек — Пекин
Спецрейс со 166 кыргызстанцами вылетел из Эр-Рияда в Бишкек
Запуск авиарейса Новосибирск — Тамчи обсудил генконсул Кыргызстана в Сибири
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
В&nbsp;части Бишкека 21&nbsp;апреля отключат холодную воду В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Бизнес
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на&nbsp;устройства в&nbsp;рамках 20-летия компании MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
&laquo;Оптима Банк&raquo; подвел итоги масштабной акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»
