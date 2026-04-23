В Кыргызстане после вмешательства Антимонопольной службы снижены цены на авиабилеты по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек в период майских праздников.

Как сообщили в Службе антимонопольного регулирования, 22 апреля состоялась рабочая встреча с участием представителей Государственного агентства гражданской авиации и ведущих авиакомпаний страны — Avia Traffic Company, TezJet, Aero Nomad Airlines, Sky FRU и «Асман Эйрлайнс».

Основной темой обсуждения стало формирование цен на внутренние авиаперевозки. Участники рассмотрели структуру тарифов, влияние стоимости авиакеросина, а также агентские надбавки при продаже билетов через посредников и онлайн-платформы.

На фоне жалоб в соцсетях и обсуждений в Жогорку Кенеше о росте цен до 10 тысяч сомов, в службе заявили, что таких тарифов у авиакомпаний не зафиксировано. Вместе с тем по итогам встречи стоимость билетов на направлении Бишкек — Ош — Бишкек уже снижена с 8 тысяч 820 до 7 тысяч 600 сомов.

Антимонопольный орган потребовал от перевозчиков обеспечить прозрачность ценообразования и не допускать необоснованного роста цен, особенно в праздничные периоды. Авиакомпаниям выданы предписания о корректировке ценовой политики.

Кроме того, предложено заключить ценовое соглашение между участниками рынка для баланса интересов пассажиров и перевозчиков.

В службе предупредили, что проведут детальный анализ рынка. В случае выявления нарушений законов «О конкуренции» и «О защите прав потребителей» будут приняты меры. Мониторинг цен на внутренние авиаперевозки продолжится.