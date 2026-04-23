Фейк о вымогательстве в школе. Милиция опровергла видео из Алая

Информация о том, что ученики 10-го класса вымогали деньги у девятиклассников в Алайском районе, не соответствует действительности. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

По данным милиции, факт зарегистрировали в Алайском РОВД и начали доследственную проверку. Установлено, что 16 апреля в одной из школ района произошел конфликт между учителем и родителями учащихся, связанный со спортивным мероприятием.

20 апреля сотрудники милиции выехали на место и опросили участников. Все стороны заявили, что не имеют друг к другу претензий.

Распространившаяся в соцсетях информация о якобы вымогательстве денег старшеклассниками у младших не подтвердилась.

Проверочные мероприятия продолжаются.

В УВД призвали граждан не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные источники.