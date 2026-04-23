Общество

В Бишкеке деревья закатали асфальтом

В парке имени Ататюрка в Бишкеке зафиксировали нарушение при проведении дорожных работ — приствольные лунки деревьев были заасфальтированы. Об этом сообщили в муниципальной инспекции мэрии.

Поводом для проверки стала жалоба горожан. В ходе разбирательства установлено, что работы выполняла подрядная организация «Лидер хаус».

По информации подрядчика, из-за отсутствия возможности заезда спецтехники ночью устранить нарушение сразу не удалось, поэтому к работам приступили утром.

В настоящее время нарушения устраняются — приствольные лунки приводят в надлежащее состояние.
В мэрии отметили, что с подрядной организацией проведена разъяснительная работа. Ей указано на необходимость строгого соблюдения правил благоустройства и обязательное сохранение приствольных лунок при проведении асфальтных работ.
Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
«Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
«Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»
