Общество

«Последний звонок». ГУОБДД призывает родителей не давать ключи от авто детям

В преддверии майских праздников и мероприятия «Последний звонок» ГУОБДД МВД КР обращается ко всем родителям с настоятельной просьбой — не давать ключи от автомобилей своим детям.

Именно в праздничные дни нередко фиксируются случаи, когда дети и подростки садятся за руль без водительского удостоверения и опыта. В большинстве случаев ключи оказываются у детей по решению или невнимательности взрослых. Такие действия создают серьезную угрозу жизни и здоровью самих детей и других участников дорожного движения.

ГУОБДД обращает внимание родителей: ребенок за рулем — это всегда высокий риск и непредсказуемые последствия. Ни просьбы детей, ни желание порадовать их в праздничные дни не должны становиться причиной опасности на дороге.

ГУОБДД МВД КР призывает родителей:

  • категорически не давать ключи от автомобилей своим детям;
  • не допускать, чтобы дети даже временно садились за руль;
  • хранить ключи от автомобилей в местах, недоступных для детей.

Помните: безопасность детей начинается с ответственности родителей. Сохраните жизнь и здоровье своих детей в дни майских праздников и «Последнего звонка».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/371625/
