Общество

После жалоб на пыль в селе Орто-Сай мэрия Бишкека отчиталась о мерах

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека прокомментировала жалобы жителей села Орто-Сай на пыль и грязь из-за строительных работ.

Как сообщили в ведомстве, на пересечении улиц Советской и Байтика Баатыра, в районе строительства мечети, проводится регулярная мойка проезжей части.

Кроме того, на внутридворовых территориях, где остаются грунтовые дороги возле многоэтажных домов, организовано ежедневное орошение для предотвращения пылеобразования.

В инспекции заверили, что ситуация находится на контроле и соответствующие работы продолжаются.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/371630/
Материалы по теме
В Бишкеке деревья закатали асфальтом
Парки Бишкека превращаются в базары
Крики, мат и сопротивление: рейд в Бишкеке обернулся скандалом
Крышевание под носом мэрии, в Бишкеке не могут остановить незаконную торговлю
Внедорожник завалили мусором за парковку у контейнеров в Бишкеке
Рейд Царикаева на Ошском рынке закончился конфликтами с продавцами
Выбросил строймусор на улице — бишкекчанина оштрафовали на 5,5 тысячи сомов
В Маевке компания незаконно сливала бетон. Ее оштрафуют
В Бишкеке «накрывают» нелегальные точки продажи бензина — рейды идут ежедневно
Строительная компания устроила свалку на объездной трассе Бишкека
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
В&nbsp;части Бишкека 21&nbsp;апреля отключат холодную воду В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Бизнес
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на&nbsp;устройства в&nbsp;рамках 20-летия компании MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
&laquo;Оптима Банк&raquo; подвел итоги масштабной акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»
23 апреля, четверг
16:55
Арсенал ОПГ нашли под Бишкеком. Изъяты гранаты, оружие и радиостанции Арсенал ОПГ нашли под Бишкеком. Изъяты гранаты, оружие...
16:47
Дерево рухнуло на кроссовер в центре Бишкека
16:37
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
16:20
Цены на продукты в Кыргызстане снизились на фоне их роста в Казахстане и России
16:16
В Кыргызстане ювелирной отрасли будут предоставлять льготные кредиты