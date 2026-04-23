Врач из Германии помог прооперировать детей в Бишкеке

В Бишкеке прооперировали детей с участием врача из Германии. Об этом сообщили в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД).

По данным медучреждения, с 13 по 18 апреля 2026 года в оториноларингологическом отделении НЦОМиД состоялся визит профессора Тино Юста из Германии. Посещение организовано при поддержке международного фонда Ленхардта.

В рамках проекта в ЛОР-отделении провели совместные высокотехнологичные хирургические вмешательства на среднем ухе у 32 детей, направленные на восстановление слуха и улучшение качества жизни пациентов.

«Особое внимание уделено обмену опытом и повышению квалификации медицинского персонала. Врачи отделения получили практические навыки по современным методам хирургического лечения заболеваний уха. Кроме того, профессор передал отделению специализированные медицинские инструменты, что позволит расширить возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам», — отметили в центре.