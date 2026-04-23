Врач из Германии помог прооперировать детей в Бишкеке

В Бишкеке прооперировали детей с участием врача из Германии. Об этом сообщили в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД).
По данным медучреждения, с 13 по 18 апреля 2026 года в оториноларингологическом отделении НЦОМиД состоялся визит профессора Тино Юста из Германии. Посещение организовано при поддержке международного фонда Ленхардта.
В рамках проекта в ЛОР-отделении провели совместные высокотехнологичные хирургические вмешательства на среднем ухе у 32 детей, направленные на восстановление слуха и улучшение качества жизни пациентов.