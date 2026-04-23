Бишкек стоит часами. За три месяца водители потеряли более 200 часов в пробках

В Бишкеке за первый квартал 2026 года зафиксировано более 205 часов сильных заторов на дорогах. Такие данные представил картографический сервис 2ГИС.

Речь идет о пробках уровнем от 6 до 9 баллов. Аналитика показывает, что загруженность дорог в городе постепенно росла от месяца к месяцу.

В январе столица оставалась относительно свободной — суммарное время в заторах составило 49,9 часа. Это объясняется длинными выходными и праздничным периодом. Девятибалльные пробки в этот месяц практически не фиксировались.

В феврале ситуация резко ухудшилась: время в заторах увеличилось до 77,7 часа на фоне роста деловой активности.

Пиковые значения пришлись на март — 78 часов в пробках. При этом именно в марте резко выросло число самых тяжелых заторов: время девятибалльных пробок увеличилось в семь раз по сравнению с началом года.

Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют погодные условия и концентрация транспортных потоков в центральных районах города. Использование навигационных сервисов позволяет водителям частично снижать потери времени за счет выбора альтернативных маршрутов.