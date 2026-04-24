14:54
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Общество

На участке трассы Бишкек — Нарын — Торугарт проведут спуск камней

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» информирует о том, что с 27 по 30 апреля 2026 года (с учетом погодных условий) на 116-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт в Боомском ущелье (3 тысячи 886-й километр железной дороги) будут проведены работы по спуску опасных камней.

Работы будут проведены в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД КР с 10.00 до 16.00.

Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются и проводится пропуск автотранспорта.
Просим заранее запланировать маршрут передвижения на автотранспорте.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта на участке автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/371747/
просмотров: 320
Версия для печати
24 апреля, пятница
14:51
Приему иностранных студентов в КР будет содействовать специальный центр Приему иностранных студентов в КР будет содействовать с...
14:50
Ледники в Кыргызстане тают быстрее нормы
14:45
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 9 миллионов сомов
14:43
В реестре контролируемых лиц в России находится 93 тысячи граждан КР
14:41
Кыргызский футбол вышел на новый уровень. КФС первым в ЦА получил сертификат ISO