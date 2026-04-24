Общество

Госмонополия на подготовку врачей. Нет цели закрыть частные вузы — Минздрав КР

В Кыргызстане нет цели закрыть частные медицинские вузы. Об этом заявил сегодня на брифинге глава Министерства здравоохранения Дамир Осмонов.

По его словам, все образовательные организации имеют возможность пройти государственную аккредитацию и продолжать работу.

«Введение государственной аккредитации не является внезапной мерой. Это последовательная работа, которая ведется с августа 2025 года. В сентябре создали межведомственную комиссию, в каждом вузе провели встречи, все осведомлены», — сказал Дамир Осмонов.

Он отметил: качественная подготовка медкадров — вопрос национальной безопасности, здоровья граждан сегодня и будущих поколений.

«Врач, фармацевт, медсестра работают с жизнью человека. Ошибки в подготовке таких кадров недопустимы. Госаккредитация вводится в интересах граждан, пациентов, студентов и добросовестных образовательных организаций. При этом у нас нет цели закрыть вузы. Наша задача навести порядок, повысить качество и создать справедливые правила для всех. Со стороны государства окажут поддержку», — заверил глава Минздрава.

Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации

Напомним, по указу президента в Кыргызстане ввели государственную монополию на подготовку специалистов в сфере медицины. Постановлением кабмина утвержден порядок проведения аккредитации медицинских образовательных организаций среднего и высшего профессионального медицинского образования. Согласно документу вузы должны пройти государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года.

Частные медвузы считают сроки предельно сжатыми и просят президента ввести переходный период.
