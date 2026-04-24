Общество

44 дома под угрозой. В Аксы срочно усиливают защиту от оползней

В Аксыйском районе начали работы по защите жилых домов от оползней и селевых угроз. Министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев проинспектировал опасные участки и дал ряд поручений.

Как сообщили в МЧС, министр посетил села Ак-Жол и Кара-Камыш, где сохраняется риск схода селей, и поручил подготовить проектную документацию для дальнейших защитных мероприятий.

Он осмотрел берегоукрепительные работы на реке Кара-Суу и подчеркнул, что безопасность жителей должна оставаться приоритетом.

Отдельное внимание уделили районам Сары-Челек и Кара-Камыш, где ведутся работы по снижению риска оползней. Сейчас на местах проводят механическую очистку и другие превентивные меры.
В ведомстве отметили, что в рамках проекта, финансируемого Азиатским банком развития, планируется полностью устранить угрозу для 44 жилых домов.

По итогам поездки министр поручил усилить работы по защите населения от природных рисков в Аксыйском районе.
