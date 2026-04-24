14:55
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Общество

В КР упростят процедуры медосвидетельствования граждан допризывного возраста

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Улан Маматканов провел рабочее совещание по вопросу реализации пилотного проекта в рамках упрощения процедуры медицинского освидетельствования граждан допризывного возраста при первичной постановке на воинский учет.

Отметим, ранее председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках программы «Правительственные акселераторы» поручил в течение 100 дней реализовать меры по оптимизации данного процесса.

Улан Маматканов отметил, что основной целью инициативы является упрощение процедуры прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), организация процесса на базе поликлиник, а также отказ от бумажного документооборота за счет внедрения цифровых решений.

Пилотный проект в Чуйской области подтвердил работоспособность и эффективность предлагаемой цифровой модели.

В рамках совещания были обсуждены актуальные вопросы реализации реформы и дан ряд поручений профильным государственным органам по дальнейшей проработке вопроса. Реализация данных мер направлена на повышение доступности и качества государственных услуг, а также упрощение процедур для граждан.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/371777/
просмотров: 283
Версия для печати
Бизнес
24 апреля, пятница
14:51
14:50
14:45
14:43
14:41
