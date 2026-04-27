При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент

При повышении зарплаты с 1 апреля 2026 года для всех педагогических работников ввели единый коэффициент. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления бюджетной политики, финансового анализа и инфраструктуры Акыйкат Баймуратова.

Ранее, напомним, для педагогов STEM-направлений и учителей начальных классов применялся отдельный коэффициент. Учителя истории выступили против такого подхода и просили главу кабмина пересмотреть его.

В соответствии с постановлением предусмотрено повышение размеров должностных окладов и педагогических ставок на 60 процентов. Кроме того, работникам системы образования устанавливается президентская компенсационная выплата в размере 15 тысяч сомов, а техническому и младшему обслуживающему персоналу — в размере 5 тысяч сомов.

Президентская компенсационная выплата не учитывается при расчете отпускных, пособий, доплат за проживание и работу в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зон и выплачивается в размере одной ставки.

В случае если педагогическая нагрузка составляет менее одной ставки, размер президентской компенсационной выплаты устанавливается пропорционально фактической нагрузке работника. Если нагрузка равна одной ставке или превышает ее, выплата осуществляется в размере одной ставки.

Ежемесячные надбавки к зарплате учителей общеобразовательных школ за квалификационную категорию устанавливаются в следующих размерах:

за высшую категорию — 5 тысяч сомов;

за первую категорию — 3 тысячи сомов;

за вторую категорию — 2 тысячи сомов.

Акыйкат Баймуратова добавила, что за подготовку победителей олимпиад международного уровня предусмотрены дополнительные единовременные выплаты:

500 тысяч сомов за первое место,

300 тысяч сомов за второе место,

200 тысяч сомов за третье место.

За подготовку победителей республиканской олимпиады в течение учебного года ежемесячно выплачивается: