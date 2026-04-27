В Джалал-Абаде бабушка добивается опеки, но суд не принимает иск

В Джалал-Абадской области 46-летняя женщина Ж.З. после смерти дочери одна воспитывает троих внуков, однако не может оформить на них пособия и решить вопросы с детским садом и школой из-за отсутствия статуса опекуна. Об этом сообщили в правозащитной организации «Справедливость».

По ее данным, мать детей умерла в июне 2025-го в 23 года. После этого дети остались на попечении бабушки. Речь идет о шестилетнем Нурлане, четырехлетнем Амире и младшем Мирлане, который родился в июне 2024-го.

Отмечается, что мужчины, указанные в свидетельствах о рождении в качестве отцов, фактически не участвуют в жизни детей и не оказывают материальной помощи.

После обращения в органы соцобеспечения установлено, что бабушка способна обеспечить детям надлежащие условия проживания.

Однако в назначении пособий ей отказали, сославшись на наличие записанных в свидетельствах о рождении отцов, которые формально обязаны содержать детей.

При поддержке правозащитной организации женщина обратилась в Сузакский районный суд с иском о лишении родительских прав отцов и последующем усыновлении детей. Однако суд отказался принять заявление, указав на недостаточность доказательств и несоблюдение досудебного порядка.

После этого правозащитники направили официальные уведомления мужчинам с требованием начать оказывать материальную помощь детям. Ответа на обращения не последовало.

Тогда подан повторный иск — уже только о лишении родительских прав.

«Тем не менее суд вновь отказался принять заявление к производству, сославшись на процессуальные недостатки. По мнению суда, в иске недостаточно конкретно изложены обстоятельства участия или неучастия отцов в жизни детей, а также не уточнены отдельные детали, несмотря на наличие актов обследования и заключений социальных служб», — поясняют в организации.

Правозащитники считают такую практику чрезмерно формальной и указывают, что суд мог бы установить необходимые обстоятельства в ходе предварительного разбирательства. По их мнению, затягивание процесса нарушает право на доступ к правосудию и напрямую затрагивает интересы детей.

«Детям необходимо срочно оформить пособия, устроить их в детский сад, а старшего зачислить в школу. Времени нет, однако вместо оперативной реакции суд затягивает процесс», — отмечают представители организации.