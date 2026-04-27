Юристы проконсультируют бесплатно. Адреса пунктов помощи по всему Кыргызстану

В Кыргызстане 30 апреля, в честь Дня Конституции, пройдет республиканская акция по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Инициатором выступает Служба юридической помощи (СЮП) при Министерстве юстиции совместно с другими государственными органами.
По данным СЮП, в рамках акции по всей стране будут организованы специальные площадки, где граждане смогут получить бесплатные консультации специалистов и задать вопросы по различным правовым темам — от социальных выплат и трудовых споров до оформления документов и защиты прав.
Как отмечают организаторы, основная цель инициативы — повышение правовой грамотности населения и обеспечение доступности юридической помощи. Акция позволит гражданам получить квалифицированную консультацию без дополнительных затрат и бюрократических барьеров.
Адреса проведения акции:
Бишкек:
- Первомайский район — улица Тыныстанова, 110 (СШ № 24);
- Ленинский район — ТЦ «Берекет Гранд»;
- Свердловский район — ЦОН, проспект Жибек Жолу, 381;
- Октябрьский район — ТЦ «Оберон».
Чуйская область:
- Жайылский район — город Кара-Балта, улица Кожомбердиева;
- Панфиловский район — село Панфиловка, улица Центральная, 24;
- Сокулукский район — село Сокулук, улица Фрунзе, 116;
- Иссык-Атинский район — город Кант, улица Ленина, 97;
- город Токмок — улица Султана Ибраимова, 1/1;
- Кеминский район — город Кемин, улица Ленина, 86А.
Таласская область:
- город Талас — улица Оторбаева, 215 (супермаркет «Глобус»);
- Ч. Айтматов район — село Кызыл-Адыр, улица Кожомуратова, 17;
- Иссык-Кульская область:
- город Каракол — улица Алдашева, 59;
- Тюпский район — село Тюп, улица Элебаева;
- Джети-Огузский район — село Кызыл-Суу, улица Конкина, 49.
Нарынская область:
- город Нарын — улица Ленина, 72;
- Ак-Талинский район — село Баетов, улица Манаса, 41;
- Кочкорский район — село Кочкор, улица Б.Исакеева, 46.
Ошская область:
- город Ош — управление юстиции;
- Узгенский район — улица Манаса, 66;
- Кара-Суу — улица МЭЗ, 1;
- Ноокатский район — село Жаны-Ноокат, улица Солтобаева, 33;
- Кара-Кулжинский район — улица Ч.Пазылова, 37;
- Араванский район — улица Ленина, 1;
- Алайский район — село Гулчо, улица Нарматова, 109;
- Чон-Алайский район — районная госадминистрация.
Баткенская область:
- город Баткен — улица М.Нургазиева, 1;
- Кадамджайский район — улица Орозбекова, 200;
- Лейлекский район — город Раззаков, улица Раззакова, 21;
- город Сулюкта — улица Раззакова, 39;
- город Кызыл-Кыя — улица Масалиева, 60.
Джалал-Абадская область:
- город Джалал-Абад — кинотеатр «Мир»;
- Базар-Коргонский район — улица Абдраимова, 2;
- Ноокенский район — улица К.Султанова, 112;
- Аксыйский район — районный центр обслуживания населения;
- город Кара-Куль — площадь Строителей, 1;
- Ала-Букинский район — улица Мамырбекова, 52;
- Тогуз-Тороуский район — улица Т.Молдо, 53;
- Чаткальский район — село Каныш-Кыя, улица Т.Айдарова, 18.