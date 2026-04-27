Юристы проконсультируют бесплатно. Адреса пунктов помощи по всему Кыргызстану

В Кыргызстане 30 апреля, в честь Дня Конституции, пройдет республиканская акция по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Инициатором выступает Служба юридической помощи (СЮП) при Министерстве юстиции совместно с другими государственными органами.

По данным СЮП, в рамках акции по всей стране будут организованы специальные площадки, где граждане смогут получить бесплатные консультации специалистов и задать вопросы по различным правовым темам — от социальных выплат и трудовых споров до оформления документов и защиты прав.

Как отмечают организаторы, основная цель инициативы — повышение правовой грамотности населения и обеспечение доступности юридической помощи. Акция позволит гражданам получить квалифицированную консультацию без дополнительных затрат и бюрократических барьеров.

Адреса проведения акции:

Бишкек:

Первомайский район — улица Тыныстанова, 110 (СШ № 24);

Ленинский район — ТЦ «Берекет Гранд»;

Свердловский район — ЦОН, проспект Жибек Жолу, 381;

Октябрьский район — ТЦ «Оберон».

Чуйская область:

Жайылский район — город Кара-Балта, улица Кожомбердиева;

Панфиловский район — село Панфиловка, улица Центральная, 24;

Сокулукский район — село Сокулук, улица Фрунзе, 116;

Иссык-Атинский район — город Кант, улица Ленина, 97;

город Токмок — улица Султана Ибраимова, 1/1;

Кеминский район — город Кемин, улица Ленина, 86А.

Таласская область:

город Талас — улица Оторбаева, 215 (супермаркет «Глобус»);

Ч. Айтматов район — село Кызыл-Адыр, улица Кожомуратова, 17;

Иссык-Кульская область:

город Каракол — улица Алдашева, 59;

Тюпский район — село Тюп, улица Элебаева;

Джети-Огузский район — село Кызыл-Суу, улица Конкина, 49.

Нарынская область:

город Нарын — улица Ленина, 72;

Ак-Талинский район — село Баетов, улица Манаса, 41;

Кочкорский район — село Кочкор, улица Б.Исакеева, 46.

Ошская область:

город Ош — управление юстиции;

Узгенский район — улица Манаса, 66;

Кара-Суу — улица МЭЗ, 1;

Ноокатский район — село Жаны-Ноокат, улица Солтобаева, 33;

Кара-Кулжинский район — улица Ч.Пазылова, 37;

Араванский район — улица Ленина, 1;

Алайский район — село Гулчо, улица Нарматова, 109;

Чон-Алайский район — районная госадминистрация.

Баткенская область:

город Баткен — улица М.Нургазиева, 1;

Кадамджайский район — улица Орозбекова, 200;

Лейлекский район — город Раззаков, улица Раззакова, 21;

город Сулюкта — улица Раззакова, 39;

город Кызыл-Кыя — улица Масалиева, 60.

Джалал-Абадская область: