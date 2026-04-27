13:23
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

Президентскую компенсацию учителям будут платить и через год — Минпросвещения

Начальник управления бюджетной политики, финансового анализа и инфраструктуры Акыйкат Баймуратова прокомментировала сегодня на пресс-конференции слухи, распространяемые в интернете о том, что президентскую компенсацию учителям будут платить только в 2026 году, а потом прекратят.

По ее словам, президентская компенсация — одна из частей повышения зарплаты педагогических работников с 1 апреля 2026-го согласно постановлению кабмина.

«То есть и через год ее продолжат платить. При этом с компенсации удерживают только подоходный налог, а Соцфонд и профсоюзный взнос — нет. Таким образом, если компенсация составляет 15 тысяч сомов, то за вычетом 10 процентов подоходного налога на руки чистыми остается 13,5 тысячи сомов», — сказала Акыйкат Баймуратова.

Читайте по теме
Повышение зарплаты. Врачам и учителям хотят установить президентскую компенсацию

Она добавила, что информация о том, что компенсацию прекратят выплачивать при отсутствии президентского фонда, также не соответствует действительности.

«Выплата осуществляется из республиканского бюджета, просто называется «президентская компенсация», ее продолжат выплачивать из бюджета согласно постановлению кабмина», — заверила Акыйкат Баймуратова.

Напомним, президентскую компенсацию предусмотрели также для медиков и других категорий работников.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/371998/
просмотров: 1475
Версия для печати
Материалы по теме
KPI для учителей внедрят в Кыргызстане в ближайшие годы
Минпросвещения КР просит директоров школ не делить ставку на нескольких учителей
Конкретные примеры, как изменилась зарплата педагогических работников в КР
При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Цифровизация. Учителя в КР будут получать награды без посредников
Ударила детей. В Джалал-Абадской области учитель уволилась после инцидента
В ЖК поднят вопрос компенсаций при стройке ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Город Асман. Депутат просит решить вопрос компенсаций за земли фермерам
Депутат требует ужесточить наказание за правонарушения в отношении учителей
Конфликт между мамой школьника и учителем прокомментировали в Минпросвещения
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
Приватизация вне закона. В&nbsp;Бишкеке прокуратура пытается лишить 15&nbsp;семей квартир Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В&nbsp;Бишкеке для самокатов и&nbsp;велосипедов ввели движение, как у&nbsp;машин,&nbsp;&mdash; по&nbsp;полосам В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; успешно разместил дебютные еврооблигации на&nbsp;$500 миллионов «Элдик Банк» успешно разместил дебютные еврооблигации на $500 миллионов
Распредкомпании заявили о&nbsp;риске монополии рынка и&nbsp;просят президента вмешаться Распредкомпании заявили о риске монополии рынка и просят президента вмешаться
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
27 апреля, понедельник
13:04
Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспортную артерию региона Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспорт...
12:57
Зарплату социальных работников в Кыргызстане повысили
12:46
Бизнес съехался в Талас. Форум Talas Connect собрал сотни предпринимателей
12:44
Нашествие саранчи дошло до Чуйской области: очевидцы сняли видео на трассе
12:44
Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством