Общество

Минпросвещения КР просит директоров школ не делить ставку на нескольких учителей

Министерство просвещения Кыргызстана просит директоров школ не делить ставку на нескольких учителей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, в некоторых школах ставку могут делить по субъективным причинам. Допустим, 18 часов делят на троих по шесть часов. «Мы возьмем это на строгий контроль и перейдем на цифровизацию в этой области», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

Начальник управления бюджетной политики, финансового анализа и инфраструктуры Акыйкат Баймуратова добавила, что некоторые учителя могут не почувствовать 100-процентного повышения зарплаты с 1 апреля 2026 года.

«Работающим на ставку зарплата повышена на 100 процентов, а у работающих на 1,5 ставки ситуация немного другая, поскольку президентская компенсация и дополнительные выплаты за педагогический стаж и другие выплаты начисляются только на 1 ставку. Например, на ставку выплачивается президентская компенсация в размере 15 тысяч сомов и столько же на 1,5 ставки. На 0,5 ставки начисляется только базовая зарплата», — пояснила она.
