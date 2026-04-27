Общество

Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон «О внешней миграции», который предусматривает масштабное упрощение порядка получения вида на жительство.

Документ предлагает отказаться от сложной многоступенчатой процедуры. В частности планируется отменить обязательное получение статуса иммигранта, из-за которого заявителям приходилось обращаться в разные госорганы и собирать двойной пакет документов. Вместо этого оформление хотят перевести на принцип «единого окна», сократив сроки и административную нагрузку.

Одновременно упрощается получение временного вида на жительство — убирается требование о проживании в стране не менее шести месяцев.

При этом перечень оснований для получения документа расширяется: от работы и учебы до инвестиций, воссоединения семьи и проживания граждан из стран СНГ с безвизовым режимом.

Проект вводит и новые ограничения. Так, вид на жительство могут аннулировать, если иностранец будет находиться за пределами Кыргызстана более одного года без уведомления уполномоченных органов. Исключения в таких случаях будет определять кабинет министров.

Кроме того, предлагается исключить устаревшие нормы, в том числе связанные с регистрацией иностранцев в гостиницах, а порядок выдачи и продления вида на жительство передать на уровень правительства.

Как отмечается в справке-обосновании, действующая система признана громоздкой и неэффективной, а предлагаемые изменения должны упростить доступ к госуслугам и повысить прозрачность миграционных процессов.

Законопроект опубликовали для общественного обсуждения.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372004/
