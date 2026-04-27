13:23
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

KPI для учителей внедрят в Кыргызстане в ближайшие годы

В рамках перехода на 12-летнее образование в школах Кыргызстана предусмотрят дополнительные выплаты учителям в зависимости от результатов их работы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, в следующие три года планируется внедрить KPI для учителей. Поэтому массового повышения зарплаты учителей не будет, а только точечно.

Догдуркуль Кендирбаева напомнила, что ранее для учителей STEM-направлений предусмотрели 20-процентную надбавку для привлечения таких предметников в школу. Из-за низкого количества часов у них была ниже зарплата, чем у других.

С 1 апреля внедрены новые условия оплаты труда и теперь у всех педагогов будет единый коэффициент. При внедрении KPI у педагогов появится возможность получать больше.

Министр не стала называть, у каких учителей будут самые высокие и самые низкие зарплаты. По ее мнению, некрасиво считать чужие деньги. «У каждого могут быть свои личные расходы на себя, семью, родителей. Учителя просили не нарушать их личные границы», — заметила Догдуркуль Кендирбаева.

В Кыргызстане с 1 апреля повысили заработную плату учителям на 100 процентов. При этом для всех предусмотрели единый коэффициент и даже привели конкретные примеры, сколько получат на руки педагоги по итогам месяца. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372009/
просмотров: 377
Версия для печати
27 апреля, понедельник
13:04
Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспортную артерию региона Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспорт...
12:57
Зарплату социальных работников в Кыргызстане повысили
12:46
Бизнес съехался в Талас. Форум Talas Connect собрал сотни предпринимателей
12:44
Нашествие саранчи дошло до Чуйской области: очевидцы сняли видео на трассе
12:44
Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством