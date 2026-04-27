В школах Кыргызстана не хватает около 900 учителей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, в основном не хватает учителей в русскоязычных школах.

«Два года назад я предлагала открыть на базе Кыргызско-Российского Славянского университета факультеты подготовки и переподготовки учителей на русском языке. Предметников в школах с кыргызским языком обучения достаточно», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

Она отметила, что достойная зарплата может изменить ситуацию, но и местные органы власти должны быть заинтересованы в привлечении и удержании учителей.

Догдуркуль Кендирбаева добавила, что в обществе часто звучат мнения о том, что пенсионеры должны отдать места молодым педагогам.

«Сейчас действительно возникла большая проблема — работа пенсионеров. Новый Трудовой кодекс не ограничивает возраст педагогических работников. Мы рекомендовали в приоритетном порядке обеспечивать часами молодых педагогов», — заметила глава Минпросвещения.