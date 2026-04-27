13:24
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

Снять арест со здания Дома художника в Бишкеке требует мэрия: сегодня суд

Фото 24.kg

В Бишкеке состоится судебное заседание по вопросу снятия ареста по заявлению мэрии со здания Дома художника, расположенного по адресу проспект Чуй, 108. Об этом сообщила инициативная группа #БишкекСмог.

Читайте по теме
Ранее мэрия Бишкека подала в суд об отмене наложенных обеспечительных мер, в том числе о снятии ареста с объекта.

Художники и неравнодушные горожане не раз подчеркивали, что здание имеет важное значение для культурной жизни столицы, и выступают за сохранение его текущего статуса и продолжение работы творческих мастерских.

В организации считают, что изменение статуса здания может негативно сказаться на деятельности художников и культурной среде как города, так и страны в целом.

Напомним, в начале апреля мэрия Бишкека опровергла заявления Союза художников о якобы отзыве проекта постановления по Дому художника из-за решения суда. В муниципалитете заявили, что на момент вынесения документа на общественное обсуждение и его последующего снятия с повестки у них не было информации о судебных ограничениях.

Фото предоставлено инициативной группой #БишкекСмог
По данным мэрии, определение Административного суда вынесено 30 марта 2026 года судьей единолично, без участия сторон, и на тот момент не было направлено в адрес муниципалитета.

Напомним, управделами президента просило мэрию Бишкека передать земельный участок, на котором расположено здание в государственную собственность.

Читайте по теме
Ситуация вокруг Дома художника обострилась весной 2026 года. Мэрия города приняла постановление о прекращении права Союза художников на пользование земельным участком площадью около 11 соток, заявив о его нецелевом использовании — часть помещений якобы сдавали под коммерческие объекты.

В Союзе художников выступили против, заявив о риске утраты здания 1950-х годов, имеющего культурную и историческую ценность. В начале апреля суд ввел временный запрет на любые действия с участком до завершения разбирательства. Вопрос обсуждали и в Жогорку Кенеше. По поводу этой ситуации члены Союза художников обратились к президенту.

Сегодня объект пока работает в обычном режиме.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372018/
просмотров: 358
Версия для печати
