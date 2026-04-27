Европейская премьера: фильм «Кара Кызыл Сары» показали на фестивале в Германии

В Германии состоялась европейская премьера фильма «Кара Кызыл Сары», который вошел в основную конкурсную программу международного кинофестиваля goEast. Картину лично представил режиссер Актан Арым Кубат, сообщила творческая группа фильма.

Название ленты — «Кара Кызыл Сары» — символично перекликается с цветами государственного флага Германии. Премьерный показ, прошедший 26 апреля 2026 года, вызвал живой интерес публики. Представители кыргызской диаспоры организовали теплый прием: гостей встречали девушки в национальных костюмах и угощали традиционными боорсоками. После сеанса режиссер ответил на вопросы зрителей в рамках дискуссионной панели.

О чем рассказывает фильм

Финал фестиваля

Международный кинофестиваль goEast, основанный в 2001 году, завершает свою работу. Сегодня, 27 апреля, в Германии пройдет повторный показ «Кара Кызыл Сары». Вечером этого же дня международное жюри объявит победителей конкурсной программы на торжественной церемонии закрытия.

В 2026 году за главные награды фестиваля борются кинематографисты из Германии, Польши, Украины, Казахстана, Грузии и других стран Восточной Европы и Центральной Азии.

goEast входит в число ключевых площадок Европы для продвижения кино Центральной Азии.