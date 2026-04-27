Зарплату социальных работников в Кыргызстане повысили

В Кыргызстане повысили заработную плату сотрудников системы социального обеспечения. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Повышение затронуло более 3 тысяч 400 работников, включая сотрудников Республиканского центра медико-социальной экспертизы, центров реабилитации лиц с инвалидностью, центра «Келечек», службы «Телефон доверия для детей», социальных стационарных учреждений, протезно-ортопедического предприятия, а также региональных подразделений.

Согласно решению, увеличены коэффициенты должностных окладов. Кроме того, ввели дополнительные выплаты: административный, основной и вспомогательный персонал будет ежемесячно получать по 15 тысяч сомов, технический и младший обслуживающий персонал — по 5 тысяч сомов в виде президентской компенсации.

В министерстве отметили, что следующий этап повышения зарплаты запланирован на 1 сентября. Он коснется других территориальных подразделений и пройдет в рамках общего повышения оплаты труда государственных и муниципальных служащих.