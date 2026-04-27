13:24
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

Зарплату социальных работников в Кыргызстане повысили

В Кыргызстане повысили заработную плату сотрудников системы социального обеспечения. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Повышение затронуло более 3 тысяч 400 работников, включая сотрудников Республиканского центра медико-социальной экспертизы, центров реабилитации лиц с инвалидностью, центра «Келечек», службы «Телефон доверия для детей», социальных стационарных учреждений, протезно-ортопедического предприятия, а также региональных подразделений.

Согласно решению, увеличены коэффициенты должностных окладов. Кроме того, ввели дополнительные выплаты: административный, основной и вспомогательный персонал будет ежемесячно получать по 15 тысяч сомов, технический и младший обслуживающий персонал — по 5 тысяч сомов в виде президентской компенсации.

В министерстве отметили, что следующий этап повышения зарплаты запланирован на 1 сентября. Он коснется других территориальных подразделений и пройдет в рамках общего повышения оплаты труда государственных и муниципальных служащих.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372030/
просмотров: 274
Версия для печати
27 апреля, понедельник
13:04
Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспортную артерию региона Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспорт...
12:57
Зарплату социальных работников в Кыргызстане повысили
12:46
Бизнес съехался в Талас. Форум Talas Connect собрал сотни предпринимателей
12:44
Нашествие саранчи дошло до Чуйской области: очевидцы сняли видео на трассе
12:44
Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством