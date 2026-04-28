Сом подешевел ко всем валютам: курсы на 28 апреля в обменных бюро и Нацбанке

Тенге и евро лидируют по росту за последние сутки

Национальный банк Кыргызстана зафиксировал прекращение тренда на укрепление национальной валюты. Доллар США вырос после достижения годового минимума, а евро и казахстанский тенге подорожали наиболее заметно. Об этом свидетельствуют данные НБ КР и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4307 сома (рост на 0,03 процента). Подорожал после трехдневного падения.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,74 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,718 сома (рост на 0,53 процента). Показал активное восстановление, отыграв потери конца прошлой недели.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,02 сома, продажа — 103 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1619 сома (рост на 0,22 процента). Продолжает торговаться вблизи рекордных значений. Курс является максимумом за последние несколько лет (с середины 2022 года).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,14 сома, продажа — 1,173 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1893 сома (рост на 0,69 процента). Показал самый высокий роста среди основных валют за сутки.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1672 сома, продажа — 0,1966 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,8158 сома (рост на 0,2 процента). Снова начал расти. Значение остается максимумом за последние несколько лет (с середины 2022 года).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,3 сома.

  • Шестую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

