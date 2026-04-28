Глобальные военные расходы продолжают расти, подрывая усилия по обеспечению устойчивого развития и долгосрочной безопасности. Об этом сообщила Служба новостей ООН.
Согласно опубликованным данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2025 году глобальные военные расходы достигли $2,887 триллиона, что на 2,9 процента больше, чем годом ранее.
Рост наблюдается одиннадцатый год подряд.
Для сравнения: объем внешней помощи развитию составил $174,3 миллиарда — на 23 процента меньше, чем в 2024 году. Таким образом, военные расходы превысили внешнюю помощь более чем в 16 раз.
До крайнего срока достижения Целей устойчивого развития остается менее четырех лет, однако только одна пятая задач реализуется по плану. При этом ежегодный глобальный дефицит финансирования устойчивого развития достиг $4 триллионов.
Отмечается, что рост военных расходов не приводит к укреплению мира и стабильности, а, напротив, может подрывать основы долгосрочной безопасности. Гонка вооружений лишь усиливает эскалацию, углубляет недоверие и повышает риск ошибок. Формируется замкнутый круг: ощущение опасности оправдывает милитаризацию, а милитаризация, в свою очередь, порождает новую нестабильность.
При этом ключевые глобальные угрозы — изменение климата, неравенство, продовольственная нестабильность — остаются без финансирования.