Общество

В 2025 году глобальные военные расходы достигли $2,887 триллиона

Глобальные военные расходы продолжают расти, подрывая усилия по обеспечению устойчивого развития и долгосрочной безопасности. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

Согласно опубликованным данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2025 году глобальные военные расходы достигли $2,887 триллиона, что на 2,9 процента больше, чем годом ранее.

Рост наблюдается одиннадцатый год подряд.

Для сравнения: объем внешней помощи развитию составил $174,3 миллиарда — на 23 процента меньше, чем в 2024 году. Таким образом, военные расходы превысили внешнюю помощь более чем в 16 раз.

Бюджет самой ООН на 2025 год составил $3,72 миллиарда — в 776 раз меньше глобальных военных расходов.

До крайнего срока достижения Целей устойчивого развития остается менее четырех лет, однако только одна пятая задач реализуется по плану. При этом ежегодный глобальный дефицит финансирования устойчивого развития достиг $4 триллионов.

Отмечается, что рост военных расходов не приводит к укреплению мира и стабильности, а, напротив, может подрывать основы долгосрочной безопасности. Гонка вооружений лишь усиливает эскалацию, углубляет недоверие и повышает риск ошибок. Формируется замкнутый круг: ощущение опасности оправдывает милитаризацию, а милитаризация, в свою очередь, порождает новую нестабильность.

При этом ключевые глобальные угрозы — изменение климата, неравенство, продовольственная нестабильность — остаются без финансирования.
