Общество

Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские

Глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал обсуждения вокруг автобусов «Белес», которые регулярно поднимаются в соцсетях.

По его словам, главный вопрос, который задают пользователи, — почему Кыргызстан не закупает отечественные автобусы, а отдает предпочтение китайской технике.

Дайырбек Орунбеков отметил, что при ознакомлении с производством выяснилось: на момент проверки в ангаре находился всего один автобус, собранный вручную. При этом для полноценного обеспечения города требуется не единичная техника, а налаженное серийное производство.

Кроме того, автобусы «Белес» не прошли необходимые испытания и не получили сертификацию. Их комплектующие завозятся из-за рубежа, а сборка осуществляется без соответствующей промышленной базы и стандартов.

Нельзя, чтобы каждый собирал по одному автобусу и предлагал его для перевозки людей. Вопрос безопасности пассажиров — приоритет.

Дайырбек Орунбеков

Он отметил, что стоимость «Белес» оказалась примерно в 1,5 раза выше закупаемых автобусов. При этом они работают на дизельном топливе, тогда как Бишкек постепенно отказывается в пользу более экологичного транспорта — газового и электрического.

Отдельно Дайырбек Орунбеков заявил, что распространяемое в сети изображение «Белес» не является реальным образцом, а представляет собой визуализацию.

Он добавил, что поддержка отечественного производства остается приоритетом государства, однако должна базироваться на реальных возможностях и стандартах.

По его словам, в стране развивается сборка легковых и грузовых автомобилей, а в ближайшей перспективе планируется запуск производства электромобилей с последующим переходом к электробусам.
