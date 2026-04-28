Общество

Младенческая смертность в Кыргызстане: в 2026 году скончались 268 детей

В январе — феврале 2026 года в Кыргызстане скончалось 268 детей в возрасте до года. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

По его данным, за аналогичный период 2025 года количество умерших младенцев составляло 260.

Основными причинами смертности в январе — феврале 2026 года стали:

  • состояния, возникающие в перинатальном периоде — 164 ребенка (61 процент);

  • врожденные пороки развития — 48 младенцев (18 процентов);

  • болезни органов дыхания — 36 детей (13 процентов).

Напомним, Министерство здравоохранения готовит реформу перинатальной службы до 2030 года. В числе ключевых приоритетов развития в том числе:

  • совершенствование системы мониторинга беременных и маршрутизации пациенток;
  • пересмотр стандартов антенатального наблюдения с акцентом на качество медицинской помощи;
  • внедрение современных технологий пренатального скрининга;
  • создание генетической лаборатории;
  • развитие работы по планированию семьи.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/372147/
