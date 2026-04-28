Младенческая смертность в Кыргызстане: в 2026 году скончались 268 детей

В январе — феврале 2026 года в Кыргызстане скончалось 268 детей в возрасте до года. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.
По его данным, за аналогичный период 2025 года количество умерших младенцев составляло 260.
Основными причинами смертности в январе — феврале 2026 года стали:
состояния, возникающие в перинатальном периоде — 164 ребенка (61 процент);
врожденные пороки развития — 48 младенцев (18 процентов);
болезни органов дыхания — 36 детей (13 процентов).
Напомним, Министерство здравоохранения готовит реформу перинатальной службы до 2030 года. В числе ключевых приоритетов развития в том числе:
- совершенствование системы мониторинга беременных и маршрутизации пациенток;
- пересмотр стандартов антенатального наблюдения с акцентом на качество медицинской помощи;
- внедрение современных технологий пренатального скрининга;
- создание генетической лаборатории;
- развитие работы по планированию семьи.