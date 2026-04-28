Клара Сооронкулова готовит иск против экс-генпрокурора Курманкула Зулушева

Бывшая судья Конституционного суда, оправданная по делу Кемпир-Абада, Клара Сооронкулова намерена обратиться в суд с иском против бывшего генерального прокурора Курманкула Зулушева в связи с нарушением принципа презумпции невиновности.

В комментарии 24.kg она отметила, что во время расследования кемпир-абадского дела, по которому она проходила, ряд должностных лиц публично допускали высказывания, формирующие представление о виновности фигурантов до решения суда.

Сейчас в рамках реабилитации смотрю, кого можно привлечь, чтобы Конституция реально работала. Это может быть не только Зулушев, но и другие лица. Клара Сооронкулова

Она добавила, что в обществе закрепилось восприятие обвиняемых как «преступников», поскольку подобные заявления звучали публично на всю страну.

«Все накинулись на Эльвиру Сурабалдиеву [после ее интервью казахскому журналисту], но при этом Камчыбек Ташиев очень много раз нарушал этот принцип. Фактически он даже устраивал «судилище»», — добавила она.

По словам Клары Сооронкуловой, Конституция прямо предусматривает не только принцип презумпции невиновности, но и механизм защиты — включая возможность взыскания морального и материального ущерба в случае его нарушения.

По делу Кемпир-Абадского водохранилища в октябре 2022 года задержали политиков, активистов и журналистов — всего 27 человек. Их обвиняли в подготовке массовых беспорядков и попытке захвата власти. В марте этого года Бишкекский городской суд оставил оправдательный приговор в силе, признав всех обвиняемых невиновными.