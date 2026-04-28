Цены на билеты из Бишкека в Ош взлетели: авиакомпаниям выдали предписания

Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики Кыргызстана выдала предписания авиакомпаниям, выполняющим рейсы по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек.

Поводом стали обращения граждан, публикации в СМИ и обсуждения в соцсетях. В ходе мониторинга, в том числе накануне майских праздников, выявили признаки резкого роста цен на авиабилеты.

По данным службы, у отдельных перевозчиков стоимость перелета в одну сторону достигала 8 тысяч 820 сомов, тогда как у других компаний на сопоставимых условиях цена составляет около 6 тысяч сомов.

Ведомство отмечает, что такие расхождения могут свидетельствовать о признаках нарушения антимонопольного законодательства — в части установления экономически необоснованных цен и законодательства о защите прав потребителей.

Предписания направлены авиакомпаниям AVIA TRAFFIC COMPANY, TEZJET, «Аэро Номад Эйрлайнс», Sky FRU и «Асман Эйрлайнс».

Отдельно TEZJET, как компании с доминирующим положением, указали не допускать превышения уровня цен, сформированного в условиях конкуренции, который сейчас оценивается примерно в 6 тысяч сомов за перелет в одну сторону.

Авиаперевозчики обязаны уведомить службу о выполнении предписаний в установленный срок. В ведомстве добавили, что мониторинг рынка продолжится, и при выявлении нарушений примут дополнительные меры.