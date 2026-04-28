Общество

Прием в первый класс: в трех школах Бишкека запись завершили

В трех школах Бишкека — № 61, 70 и 20 — запись в первый класс завершилась. Об этом 24.kg сообщили в столичном департаменте образования.

Отметим, что общая квота для столицы составляет 26,5 тысячи мест, в том числе в школах с кыргызским языком обучения — 14,2 тысячи (из них на сегодня занято 3,9 тысячи). В школах с русским языком обучения предусмотрено 12,3 тысячи мест, из них занято около 5,5 тысячи.

Электронная запись в первый класс началась 1 апреля. Регистрируют детей, родившихся в 2019 и 2020 годах.

На первом этапе принимают детей, у одного из родителей (законного представителя) которых есть постоянная регистрация по микроучастку соответствующей школы. Второй этап записи — не по прописке — начнется с 1 июня.

Как сообщалось ранее, на 27 апреля в первый класс записали более 61,7 тысячи детей. В том числе в Бишкеке зачислили около 9,4 тысячи. Свободными в столице остаются чуть более 17 тысяч мест. Общее количество квот на 2026/27 учебный год — 192,3 тысячи.
