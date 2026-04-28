Общество

Многоуровневая парковка возле Орто-Сайского рынка может стать невостребованной

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в социальных сетях прокомментировал новую многоуровневую парковку в 7-м микрорайоне Бишкека.

Мэрия открыла ее на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Безымянной. Это сделали, в частности, для тех, кто приезжает на Орто-Сайский рынок. Нардеп отметил, что подобные парковки городу нужны.

Но, по его словам, многоярусная парковка не совсем удобная. Неудобно заезжать и съезжать с нее, тем более крупногабаритным авто, таким как внедорожники.

«Те, кто заехал наверх, потом приходят с продуктами питания и поднимаются. Водители говорят: «Зачем нам подниматься наверх, когда я бесплатно могу поставить машину куда-то во двор домов 7-го или 3-го микрорайона?» Они правы, так как мэрия везде разрушает шлагбаумы на въездах в целях безопасности. А о том, что дворы стали хаотичными парковками, и о том, что многоярусные парковки могут быть не востребованы, они не думают», — отмечает Дастан Бекешев.

Он предположил, что многоярусная парковка — это больше бизнес-проект, так как там разместили большой LED-экран.

«Я не против, но в постановлении городского кенеша говорится, что подобные экраны можно устанавливать только на зданиях торговых и развлекательных центров. Парковка не является ни тем, ни другим. Закон должен быть для всех один», — заключил парламентарий.

Недавно открывшийся объект рассчитан примерно на 245 автомобилей, занимает более 11 тысяч квадратных метров и обошелся инвестору более чем в 220 миллионов сомов.
